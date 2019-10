Un voyage dans le temps

On dit souvent que le temps passe trop vite, une impression qui est d’autant plus grande pour une personne occupée et engagée comme Denis Vaugeois, qui n’a malgré tout absolument pas l’intention de s’en laisser imposer par ses 84 ans.

Enseignant, historien, ex-haut fonctionnaire et ministre au sein du gouvernement de René Lévesque, M. Vaugeois a aussi trouvé moyen de consacrer de nombreuses années à sa carrière d’auteur et d’éditeur.

M. Vaugeois m’accueille dans sa résidence de Sillery, à Québec, ville qu’il a adoptée après son passage en politique. « Je vous fais faire le tour du propriétaire », lance-t-il avant de m’entraîner dans une grande pièce qu’il affectionne beaucoup. Celle-ci se trouve à l’arrière de la maison qu’il habite toujours avec son épouse.

Le couple, qui soulignera bientôt ses 60 ans de mariage, partage notamment la passion des livres. Elle est libraire. Ils ont eu quatre enfants, et on les sent très complices.

Dans cette pièce, où M. Vaugeois écrit, effectue de la recherche et parcourt des manuscrits, s’empilent des centaines de livres. Certains sont disposés sur des tables, et d’autres sont rangés dans d’immenses bibliothèques, dont une qui fait tout un mur.

L’un de ses derniers ouvrages porte sur la famille Vaugeois. « J’ai révélé des secrets là-dedans qui font que certains membres de ma famille ne me parlent plus, glisse-t-il. Mais je suis historien, et la vérité est importante, même si certains sujets ne font pas notre affaire. »

Nous filons ensuite à l’extérieur où, coup de chance, il fait beau et chaud en ce début d’automne. L’un de ses genoux le fait désormais souffrir, et l’empêche de se défouler sur les courts de tennis, un sport qu’il adorait pratiquer.

Si la mécanique, comme on dit, connaît quelques inévitables ratés, la mémoire demeure infaillible, préalable à un très agréable voyage dans l’histoire du Québec. Même la voix de M. Vaugeois semble appartenir à une personne beaucoup plus jeune. Quand on le lui fait remarquer, il rit de bon cœur, flatté.

Passage déterminant

Denis Vaugeois naît à Saint-Tite, où son père possède un petit commerce. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cependant, les affaires sont difficiles. Les clients ont de plus en plus recours au crédit, et son père est contraint de fermer boutique.

La famille déménage à Trois-Rivières, avant la fin de l’année scolaire. Ils laissent leur fils à Saint-Prosper, chez ses grands-parents maternels. Cet épisode sera marquant, souligne le principal intéressé.

Âgés, les grands-parents Massicotte habitent sur une ferme. Sans ce séjour de plusieurs mois chez eux, M. Vaugeois n’aurait sans doute pas eu la chance de les connaître. Il y retournera à plusieurs reprises, quelques années plus tard, pour travailler à la ferme pendant l’été. C’est là, dit-il, qu’il a appris à se débrouiller et à faire ses preuves.

Il y vivra également un premier contact avec l’histoire, puisqu’il participe à la préparation du centenaire du village, en recueillant des antiquités pour organiser le défilé et mobiliser les gens. « Ça m’a influencé sur le plan politique aussi », raconte celui qui a été en mesure de voir concrètement ce que pouvait apporter la politique.

Chez ses parents à Trois-Rivières, l’éducation représentait une priorité. Le premier geste qu’a en effet posé son père encore chômeur, en arrivant là-bas, a été d’aller à la rencontre des Filles-de-Jésus. Ces religieuses françaises dirigeaient une école privée. Il souhaite y inscrire ses enfants, mais devra patienter encore. « On n’avait pas été acceptés tout de suite », relate M. Vaugeois.

Puis, avant même que le futur historien se rende sur les bancs d’école, sa mère, enseignante jusqu’à son mariage, avait commencé à lui apprendre à lire et à écrire. « Surtout, elle me faisait apprendre des textes par cœur, les réciter, et ça, pour moi, c’était un peu l’horreur, car à chaque fois qu’il y avait des réunions de famille, je devais réciter quelque chose », raconte-t-il en riant.

Happé par l’histoire

Lorsqu’il décide d’étudier en lettres, Denis Vaugeois sème la consternation chez ses professeurs. « Ça voulait dire n’aller nulle part. Ils ont prié pour moi, pour me faire changer d’idée. Je les ai rassurés en disant que j’allais enseigner. »

Comme l’enseignement était surtout affaire de religieux, les perspectives d’avenir s’annonçaient peu prometteuses. Après avoir débuté le latin et le grec, M. Vaugeois découvre de très bons professeurs d’histoire et s’intéresse à ce sujet de plus près. Il enseigne pendant 10 ans. Puis il s’associe à des amis pour lancer un journal historique, le Boréal Express. Un important lancement est organisé à Montréal, et la publication connaît vite un grand succès.

« Ce succès a failli nous tuer, parce qu’on n’était pas équipés pour traiter des abonnements qui rentraient par paquets tous les jours. Le journal a été très populaire et a changé notre vie, à [Jacques] Lacoursière et moi, car là, l’histoire nous a happés [...] Ça nous a fabriqués, et Jacques est devenu l’historien le plus populaire et le plus connu au Québec. »

Recruté au ministère de l’Éducation comme fonctionnaire, M. Vaugeois garde surtout un bon souvenir de ses années passées aux Relations internationales. Il a ouvert des bureaux un peu partout dans le monde. À la fin des années 60, il est recruté par Marcel Masse, alors député de l’Union nationale à Québec, comme directeur de cabinet. « Pour moi, la Révolution tranquille, ce n’est pas de 1960 à 1966, il y a un deuxième souffle à partir de là [...] Plein de choses se passent. Les Cégeps naissent, l’Université du Québec aussi, vraiment ça éclate, et la collaboration avec la France, ça nous transforme [...] C’était d’une intensité incroyable, et les gens revenaient transformés. »

Des amis le sollicitent pour faire le saut en politique. Il se présente pour le PQ de René Lévesque, tout comme son bon ami Gérald Godin. « On avait décidé que si on y allait, c’était pour être élus », dit l’ex-député de Trois-Rivières. Tous deux ont gagné leur pari, mais ne s’attendaient pas à prendre le pouvoir. Rapidement, M. Vaugeois est recruté pour siéger au conseil des ministres, aux Affaires culturelles, puis aux Communications.

René Lévesque en parlait comme d’un homme de culture. « Mais ce n’est pas vrai, je suis un homme d’action », corrige-t-il.

Son arrivée a représenté une bénédiction pour le ministère des Affaires culturelles, où il était très difficile de faire bouger les choses, estime M. Vaugeois, qui s’est appliqué alors à défendre le patrimoine, les bibliothèques et les musées. Il a notamment lancé le Plan Vaugeois pour soutenir le développement des bibliothèques et du livre.

Il fait en sorte que la politique du 1 %, dédiée à l’installation d’œuvres d’art pour tout bâtiment public au Québec, soit confiée au ministère des Affaires culturelles.

Après un conflit avec René Lévesque par rapport à l’aménagement du territoire, il quitte le conseil des ministres en 1981. Il démissionne de ses fonctions de député en 1985.

Retour à ses premières amours Photo Stevens LeBlanc

Ce nouveau départ lui donne toutefois l’occasion rêvée de revenir à ses premières amours : l’histoire et l’édition. Ainsi en 1988, il fonde les Éditions du Septentrion, basées depuis à Québec. Il a aussi publié, comme auteur, de nombreux ouvrages, dont certains portent sur des explorateurs, les Juifs et les Autochtones.

« J’ai eu une vie qui a été facile, considère Denis Vaugeois aujourd’hui, énumérant sa belle complicité avec son épouse, et le fait qu’il ait des aptitudes de gestionnaire. Quand ça ne marche pas, je ne m’entête pas. Je ne suis jamais allé en cour [en cas de différend], j’ai toujours négocié la paix d’esprit. »

L’essentiel pour lui, maintenant, c’est sa santé et celle des autres, dit-il, évoquant le fait qu’à son âge, beaucoup de connaissances et d’amis meurent autour de lui. « C’est quand même une drôle d’expérience d’accepter d’être diminué, car tu vois bien ce qui t’attend », confie-t-il.

Pour sa part, il planche sur toutes sortes de projets. « J’ai encore le goût », dit celui qui nourrit de nombreuses idées de livres. Décidément, Denis Vaugeois n’a pas dit son dernier mot, pour notre plus grand plaisir.

En rafale