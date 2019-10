15 000 personnes signent une pétition pour retrouver un corbeau

VANCOUVER | Une pétition lancée sur le site change.org a obtenu plus de 15 000 signatures d'internautes qui réclament que la Ville de Vancouver ouvre officiellement une enquête sur la disparition d'un corbeau.

Canuck, un corbeau rescapé et élevé par un citoyen de Vancouver, Shawn, est porté disparu depuis le 30 août dernier. L'oiseau, un animal protégé qui arbore une bague d'identification sur une patte, possède une page Facebook relatant ses aventures suivies par quelque 130 000 personnes.

La disparition de Canuck n'a jamais pu être expliquée. Les signataires de la pétition demandent donc à la Ville de fournir toutes les vidéos de caméras de surveillance du quartier où résidait l'oiseau, afin de tenter d'en savoir plus sur ses déplacements.

«Le temps commence à manquer pour Canuck. S'il a été kidnappé et relâché trop loin de la maison, l'hiver pourrait le tuer [...]. Si quelqu'un l'a adopté comme animal de compagnie, il a enfreint la loi, et plus de prendre un corbeau protégé par le fédéral», peut-on lire dans la pétition lancée par une internaute fascinée par l'histoire du corbeau, qui déplore que la police de Vancouver ait refusé d'ouvrir une enquête.

L'oiseau avait été adopté alors qu'il n'était qu'un petit oisillon tombé en bas de son nid, en 2016. Or, lorsque Shawn a tenté de le remettre en liberté, Canuck est demeuré dans les environs, continuant à suivre son «maitre» en allant jusqu'à se percher sur son épaule.

«Il me retrouve à l'extérieur de chez moi le matin et nous nous rendons au Tim Hortons pour prendre un café. Il attend dehors et me regarde par la fenêtre. Dès que je sors, il se pose sur mon épaule pendant que je marche jusque chez moi. Il me suit aussi jusqu'à l'arrêt d'autobus et attend que j'embarque dans l'autobus, avant de s'envoler pour aller faire sa journée», raconte le Vancouvérois sur la page Facebook dédiée à Canuck.

Les admirateurs de l'animal offrent une récompense de 10 000 $ à quiconque permettrait de retrouver Canuck.