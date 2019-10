Une soirée bien spéciale pour Marc-André Fleury

En plus de rejoindre un nom célèbre dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey, samedi, le Québécois Marc-André Fleury a réussi un blanchissage dans la ville où il a excellé pendant plusieurs années.

Le porte-couleurs des Golden Knights de Vegas a vaincu les Penguins 3 à 0 pour obtenir un premier gain à vie dans un uniforme d’équipe visiteuse au PPG Paints Arena. De plus, grâce au 57e coup de pinceau de sa carrière, il a égalé les 445 triomphes de Terry Sawchuk et occupe donc le septième rang à égalité du circuit Bettman à ce chapitre.

«Je ne me préoccupe pas vraiment des chiffres. Je pense d’abord et avant tout à la victoire et aux deux points de classement. Actuellement, c’est tout ce qui compte», a commenté au site NHL.com Fleury, qui en est à sa troisième campagne au Nevada.

«C’est toujours agréable de revenir ici. J’ai vu plusieurs personnes avec des pancartes et mon chandail en train de festoyer et de m’encourager. C’est plaisant, a poursuivi l’auteur de 29 arrêts. J’étais un peu nerveux au début, mais recevoir quelques tirs tôt dans la partie m’a aidé à me plonger plus facilement dans le match. Je pense que ça restera spécial.»

De nombreux compliments

Évidemment, les coéquipiers du Sorelois sont très heureux de le voir se distinguer devant leur filet et la soirée de samedi n’a pas fait exception à la règle.

«Je suis super excité pour lui. Je crois que c’est bien mérité. [...] Il a effectué de gros arrêts», a dit l’attaquant Paul Stastny qui a entendu les clameurs que son gardien a reçues au cours de la séance d’échauffement.

Malgré tout, chaque présence à Pittsburgh restera plutôt particulière pour Fleury, qui a disputé 691 rencontres en 13 ans avec les Penguins.

«C’est étrange, avait-il admis avant l’affrontement au site DK PittsburghSports.com. Ça demeure bizarre de revenir ici chaque fois et d’être dans l’autre vestiaire. [...] Mais c’est toujours plaisant de revoir les gars, les membres du personnel et les autres. J’ai toujours de beaux souvenirs d’ici. [...] Ça signifie beaucoup pour moi, car je me suis toujours soucié de cette équipe et de cette ville.»