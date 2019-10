Alex Galchenyuk et Evgeni Malkin se font attendre

Les Penguins de Pittsburgh sont encore durement frappés par les blessures et ils devront se passer d’Alex Galchenyuk ainsi que d’Evgeni Malkin pour trois autres parties.

Les deux attaquants ont patiné en compagnie de l’instructeur Ty Hennes, lundi, mais ils n’accompagneront pas leurs coéquipiers durant leur voyage qui les mènera à Sunrise, Tampa et Dallas cette semaine. Après cette séquence à l’étranger, les Penguins accueilleront les Flyers de Philadelphie le 29 octobre.

Malkin et Galchenyuk sont aux prises avec une blessure au bas du corps, n’ayant pas joué depuis les 5 et 8 octobre, respectivement.

Par ailleurs, l’entraîneur-chef Mike Sullivan a indiqué aux médias que le défenseur Brian Dumoulin (bas du corps) ratera au moins les deux prochaines rencontres. De plus, Nick Bjugstad et Bryan Rust voyageront avec le reste de leur formation : le cas du premier est évalué quotidiennement, tandis que le second n’est pas admissible à un retour avant samedi.