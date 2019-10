Blaney satisfait des résultats

Le député sortant dans la circonscription de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis, Steven Blaney, n’est pas inquiet par l’annonce d’un gouvernement libéral. Il est jusqu’à présent satisfait des résultats du Parti conservateur.

«Je suis agréablement surpris par la performance de notre formation politique. On fait des gains non négligeables», a-t-il indiqué. «Nous réussissons à fragiliser et à envoyer un coup de semonce à Justin Trudeau pour qu’il tienne compte des besoins de la population», poursuit-il.

M. Blaney s’est présenté vers 22h15, lundi, au restaurant Shaker de Lévis où il a invité les sympathisants à suivre le dépouillement des votes. Celui qui tente de remporter un cinquième mandat, il était en avance vers 22h30, était accompagné de ses parents et de son épouse. Son père a même agrémenté la fête avec son accordéon.

Les premiers militants sont arrivés vers 8h45.

Plusieurs promesses

Durant sa campagne, M. Blaney, qui a été élu pour une première fois en 2006, a réitéré l’engagement financier de ses troupes pour la réalisation du projet de troisième lien entre Québec et Lévis et il a promis des investissements pour développer les infrastructures routières de sa région.

Par ailleurs, les conservateurs ont aussi promis la construction du ravitailleur Obélix au Chantier Davie. Un contrat qui pourrait osciller aux alentours des 500 millions $ et qui permettrait la création de centaines d’emplois.

Le Parti conservateur s’est également engagé à poursuivre le travail des libéraux visant à inclure un troisième chantier maritime comme celui de Lévis à la Stratégie nationale de construction navale.

M. Blaney a occupé par le passé à Ottawa les postes de ministre de la Francophonie, ministre des Anciens Combattants et ministre de la Sécurité publique.

Dans le comté de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis, sept candidats ont livré bataille au cours des dernières semaines, soit M. Blaney (Parti conservateur du Canada), Sébastien Bouchard-Théberge (Bloc québécois), Khuon Chamroeun (Nouveau parti démocratique), Yves Gilbert (Parti de l’héritage chrétien du Canada), Laurence Harvey (Parti libéral du Canada), Marc Johnston (Parti populaire du Canada) et André Voyer (Parti vert du Canada).