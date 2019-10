CC Sabathia fait ses adieux

Maintenant retraité du baseball majeur, le lanceur CC Sabathia a rédigé un court message à l’égard de ses admirateurs sur les réseaux sociaux, lundi, deux jours après l’élimination des Yankees de New York.

«Tout a commencé à Vallejo, en Californie, dans la cour de ma grand-mère qui lançait des pamplemousses sur une chaise berçante. Je ne pouvais pas imaginer que ce sport allait signifier autant pour moi par la suite. À travers ses hauts et ses bas, le baseball a toujours été mon univers. À Cleveland, Milwaukee, New York et tous les endroits que j’ai visités, mon parcours a été gratifiant et je l’ai apprécié avec chaque coéquipier, du passé et du présent», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

«Tout ce que je souhaitais, c’était d’être un excellent coéquipier et de gagner. Je suis fier de la formation de cette année, nous nous sommes battus jusqu’à la fin. Je vais manquer le monticule et la compétition, mais il est temps de dire adieu.»

Sabathia avait déjà confirmé son intention de se retirer plus tôt en saison régulière. Son nom a été inscrit sur la liste des éclopés vendredi après qu’il eut subi une blessure à l’épaule la veille. L’artilleur de 39 ans a totalisé 251 victoires à vie dans les majeures et a gagné la Série mondiale avec les Yankees en 2009. Récipiendaire du trophée Cy-Young dans l’Américaine deux ans auparavant, il a été invité six fois à la classique des étoiles.

Les Bombardiers du Bronx ont plié l’échine en six rencontres devant les Astros de Houston en série de championnat de la Ligue américaine.