COLLINS, Donald



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Donald Collins, le 18 septembre 2019, à l'âge de 87 ans, époux de feu Rose-Marie-Andrée Lechasseur.Il laisse dans le deuil son beau-frère Gilles, le personnel et les résidents du Centre d'Hébergement St. Margaret et ses voisins et amis de la rue Corot à l'Île des Soeurs.La famille recevra les condoléances le vendredi 25 octobre 2019 de 15h à 17h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h dans le salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement St. Margaret pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société de Leucémie et Lymphome du Canada serait apprécié en la mémoire de Donald Collins.