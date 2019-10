Comment sauvegarder mon vieux couple?

Mon mari et moi (78 et 76 ans) vivons dans une résidence pour personnes âgées depuis trois mois. Ce sont nos enfants qui nous ont incités à casser maison après 55 ans, pour nous mettre à l’abri. J’étais d’accord à le faire, mais depuis que j’y suis, je déchante. C’est vrai que la vie y est plus facile que dans notre résidence. Mais on ne m’avait pas dit que dans ces places-là, il avait un paquet de veuves prédatrices qui rôdaient. Ça me met en colère chaque fois que j’en vois une qui tourne autour de mon mari. Et lui se laisse faire comme un coq en pâte qui profite de la manne qui passe. Comment faire pour les éloigner sans avoir l’air d’être jalouse? Ce que je n’avais jamais été avant mais que je commence à devenir.

Âgée peut-être mais pas stupide

Que diriez-vous de vous défendre sur le terrain que vous connaissez, soit celui de votre couple? Au lieu de vous laisser happer par le vilain travers qu’est la jalousie, pourquoi ne pas rendre votre homme conscient de l’affront qu’il vous fait en agissant ainsi? Si lui devient insensible aux flirts de ces dames, elles cesseront automatiquement.