Culpabilité d'Ugo Fredette: le réalisateur Stephan Parent est dégoûté

Le réalisateur Stephan Parent s'est senti trahi par Ugo Fredette, reconnu coupable de deux meurtres au premier degré, samedi dernier.

«Je me suis vraiment senti trahi. Je pensais à toutes les familles désemparées qu'on a côtoyées pendant ces années-là», a avoué le réalisateur, qui avait embauché Ugo Fredette pour lui prêter main-forte lors de tournages de documentaires portant sur des familles de victimes de meurtres, entre autres.

«Jamais j'aurais pu penser une chose comme celle-là. Il a travaillé avec moi auprès de victimes. Il a vu des familles souffrir et pleurer», a relaté Stephan Parent à l’émission Dutrizac sur QUB radio, lundi matin. Il s'est dit troublé qu'Ugo Fredette ait «utilisé ça dans sa défense et ça m'a jeté à terre».

«C'est troublant. On ne sait pas comment agir face à ça. On est complètement désemparé. Il faut prendre un jour à la fois», a dit l'auteur du livre «Sur les traces de Cédrika Provencher».

Sentiment de trahison profond et écoeurement

«Tu prends quelqu'un avec toi, tu y fais confiance et il fait une affaire de même. Ça m'écoeure. C'est pour ça que je suis sans mot», a-t-il ajouté.

Le réalisateur préfère se rappeler des bons moments en famille.

«Le fait de les avoir connus. On a eu des bons moments ensemble. On est allé à la cabane à sucre avec nos enfants. J'aimerais mieux me rappeler de ça», a tenté d'expliquer Stephan Parent, qui a poussé plusieurs longs soupirs pendant l'entrevue.

«Je suis dégoûté de tout cela. Je ne veux plus en entendre parler», a répété à plusieurs reprises le réalisateur qui souhaite le «meilleur aux enfants et à la famille Barbe», faisant référence à Véronique Barbe, tuée par Ugo Fredette.