Donald Trump domine toujours la politique de l'ère du numérique

Jusqu'à maintenant la campagne de Donald Trump gère mieux les plateformes numériques. Non seulement elle investit plus, mais elle le fait de manière originale.

Nous constatons tous que Donald Trump utilise les réseaux sociaux comme aucun autre politicien ne l’avait fait avant lui. La campagne de réélection du président mise également sur les réseaux sociaux et malgré de récents investissements de quelques candidats démocrates, personne ne mise autant sur cette stratégie.

Pour l’instant, Donald Trump compte sur un avantage important lorsqu’il investit dans la publicité en ligne. Il n’a pas de rival sérieux dans le camp républicain. Il peut donc concentrer tous ses efforts sur les messages qui lui tiennent à cœur. Alors que les démocrates sont encore en pleine course à l’investiture et que chaque candidat dépense pour se démarquer, le président peut répéter ses messages sur le mur à la frontière ou l’immigration.

Pour bien montrer la supériorité de la campagne Trump jusqu’à maintenant, je vous laisse une donnée chiffrée. Jusqu’en mars 2019, l’équipe du président avait dépensé 4,5 millions pour des publicités sur Facebook et Google. Elizabeth Warren est la candidate qui a dépensé le plus pour les deux mêmes plateformes et ses investissements ne dépassent pas 600 000 dollars.

Facebook est la plateforme la plus intéressante pour Donald Trump puisque le prix des publicités varie en fonction de la popularité des publications. Comme les dirigeants des réseaux sociaux hésitent à dénoncer les mensonges présents dans certaines publicités, on peut imaginer à quel point l’opération est rentable pour la campagne du président sortant.

Parmi les facteurs qui peuvent favoriser une victoire de Donald Trump en 2020, on réfère trop peu souvent à l’avantage dont il dispose dans les réseaux sociaux. Si ce n’est pas non plus un indicateur de victoire assurée, n’oubliez pas cette donnée dans vos éventuelles prédictions!