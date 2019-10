DENIS, Lorraine



C`est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Lorraine Denis, le 14 octobre 2019 à l'âge de 70 ans.Elle rejoint son père Willie Paul, sa mère Alphonsine, sa soeur Ghislaine, ses frères Gaétan et Jérôme.Elle laisse dans le deuil, ses soeurs Céline, Georgette et son frère André ainsi que de nombreux neveux et nièce, parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1750 Notre-Dame, Lachine, H8S 2E7le samedi 26 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles auront lieu ce même jour dans la chapelle du complexe à 20h.