Hydro-Québec veut se lancer dans la production d’hydrogène

Hydro-Québec croit que l’hydrogène a un grand potentiel. La société d’État a maintenant la ferme intention de développer cette filière au Québec et de se lancer dans la production, a appris Le Journal.

« On peut devenir des producteurs d’hydrogène propre avec l’électricité que l’on a », a indiqué le PDG d’Hydro-Québec, Éric Martel, lors d’un entretien avec Le Journal.

« On pourrait aller jusqu’à vendre des molécules d’hydrogène plutôt que de vendre des électrons », a laissé entendre le grand patron de la société d’État en se donnant un horizon de 5 à 10 ans pour développer cette filière en sol québécois.

Hydro-Québec croit qu’en stimulant des investissements et de la recherche dans le secteur de l’hydrogène, elle pourrait réussir à attirer de gros joueurs mondiaux de cette industrie au Québec.

« On pense que l’on peut attirer des usines de l’industrie de la chimie verte et on veut voir quelle sera la présence de l’hydrogène pour les véhicules lourds », a fait valoir M. Martel ajoutant qu’il fallait « mettre notre pied dans la porte » afin d’« être prêt à pouvoir offrir un prix compétitif ».