Irlande: avion détourné à cause d’un nettoyant

DUBLIN – Un Airbus A330 d’American Airlines transportant 299 personnes, dont 12 membres d’équipage, a été forcé de se poser à Dublin, en Irlande, en raison d’un déversement de nettoyant qui a rendu malade une partie du personnel et des passagers.

Selon ce qu’ont rapporté les médias britanniques, le vol avait décollé quelques dizaines de minutes plus tôt de Londres, en route vers Philadelphie, lorsque l’odeur d’un puissant produit de nettoyage oublié dans l’avion a amené deux membres de l’équipage à perdre connaissance.

L’appareil venait de dépasser les côtes d’Irlande lorsque le pilote a décidé de rebrousser chemin. Plusieurs passagers auraient eu les yeux irrités et des problèmes de peau en raison du déversement. Au total, trois personnes ont dû être conduites à l’hôpital.

Le produit aurait été oublié dans une toilette de l’avion. «C’est un produit de nettoyage utilisé à l’aéroport London-Heathrow [...]. Nous avons besoin que des ambulanciers montent à bord de l’avion et nous assistent immédiatement. Nous avons deux des membres d’équipage qui se sont évanouis, mais je crois qu’ils ont repris connaissance à l’instant, et il y a plusieurs plaintes pour des yeux irrités et des problèmes de peau», peut-on entendre le pilote du A333 dire sur une piste audio dévoilée par plusieurs médias britanniques.

«Avant que nous décollions, le capitaine a dit à l’interphone que les membres de l’équipage avaient rapporté une odeur inhabituelle et que le vol était retardé en attendant qu’ils vérifient. Ils ont dû juger que c’était sécuritaire parce qu’on s’est envolés peu après», a raconté un passager au quotidien The Telegraph.

Les passagers ont été transportés en autobus vers des hôtels de Dublin, afin de passer la nuit en Irlande, en attendant de pouvoir regagner les États-Unis.