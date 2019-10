Je sors, je reste

Coup de cœur

La soirée des élections

Patrice Roy animera la soirée électorale qui s’annonce palpitante avec quelques luttes qui risquent d’être très chaudes dans différentes circonscriptions québécoises. Il sera accompagné des analystes Madeleine Blais-Morin, Alec Castonguay, Josée Legault, Tasha Kheiriddin et Michel C. Auger. Les commentateurs Yolandes James, Michael Fortier, Françoise Boivin et Gilles Duceppe participeront aussi à l’émission spéciale.

Ce soir dès 18h30 sur RDI et à 19h30 sur Ici Télé

Je sors

Théâtre

Sissi

Cette pièce de Nathalie Doummar mise en scène par Marie-Ève Milot raconte l’histoire d’une jeune mère d’origine égyptienne, Sissi, qui est prise entre les valeurs de sa culture d’origine et celles de sa culture d’adoption. Mme Doummar joue le premier rôle en alternance avec Sylvie De Morais-Nogueira. On retrouve aussi sur scène Mustapha Aramis, Mathieu Quesnel et Elisabeth Sirois.

Ce soir à 19h à La Petite Licorne, 4559 avenue Papineau

Improvisation

La LNI tue la une!

Dans le cadre du festival Phénomena, la LNI a préparé un spécial pour la soirée électorale. Suzie Bouchard, Salomé Corbo et LeLouis Courchesne seront sur scène pour improviser sur les nombreuses actualités électorales des dernières semaines. Le tout sera animé par Christian Vanasse. Une belle manière de passer une soirée des élections divertissante!

Ce soir à 20h30 à la Sala Rossa, 4848 boulevard Saint-Laurent

Musique

Hommage à Vic Vogel

Le Festival international de Jazz a décidé de préparer une soirée hommage à Vic Vogel, décédé le 16 septembre dernier. Les musiciens de son Big Band ainsi que plusieurs invités surprise, dont plusieurs amis du regretté, seront sur place pour célébrer l’œuvre de ce grand musicien. La soirée est gratuite, mais il est recommandé de réserver un billet en ligne.

Ce soir à 20h à l’Astral, 305 rue Sainte-Catherine Ouest

Cinéma

Apapacho, une caresse pour l’âme

Le film de Marquise Lepage raconte le processus de deuil de deux sœurs qui ont perdu leur troisième sœur. Les deux filles partiront au Mexique dans la région de Cuicatlán pendant la traditionnelle Fête des Morts. Laurence Leboeuf, Fanny Mallette et Eugénie Beaudry sont de la distribution.

Sorti le 18 octobre

Cinéma

Sofia

Ce film de Meryem Benm'Barek-Aloïsi suit une jeune femme de 20 ans, Sofia, qui est tombée enceinte après avoir eu des relations sexuelles en dehors d’un mariage. Pour sa famille, il s’agit d’une grande humiliation et ils tenteront d’avoir le nom du père. Ce dernier niera le tout. Sofia se retrouvera alors avec d’autres choix que de mentir et affirmer que le père l’a violé.

Ce soir à 19h30 au Théâtre Outremont, 1248 avenue Bernard Ouest

Je reste

Livre

La vie n’est pas une course

Léa Stréliski nous arrive avec un livre-confession sur son écoeurement du rythme de vie d’enfer que nous menons. L’auteure se demande bien pourquoi il faut toujours courir quand an bout de ligne c’est la mort qui nous attend.

Sorti le 15 octobre

EP

Why Make Sense Revisited 1 de Heartstreets

Le duo Heartstreets a lancé un tout nouveau EP qui comprend trois chansons de l’album Why Make Sense revues par des artistes montréalais. Ainsi, pour ce premier volume c’est FOXTROTT, Philippe Brault et Constance se sont prêtés au jeu.

Sorti le 11 octobre

Livre

Créatrices

Valérie Chevalier et Andréanne Gauthier ont tracé le portrait de 30 Québécoises inspirantes, telles que Maude Arsenault, Isabelle Boulay, Monia Chokri, Virginie Fortin, Micheline Lanctôt et Colombe St-Pierre. De magnifiques photos illustrent le tout.

Sorti le 16 octobre