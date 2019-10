La conservatrice Sylvie Boucher n’est pas inquiète

L’une des circonscriptions à surveiller dans la région de Québec ce soir est celle de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix qui pourrait basculer dans le camp du Bloc québécois, selon les analystes politiques.

La députée sortante Sylvie Boucher du Parti conservateur du Canada a consacré la journée à faire le tour des bureaux de vote.

«Ce soir, je ne suis pas plus inquiète ou plus nerveuse que les autres fois. Ça fait à peu près 40 jours que je ne regarde pas les nouvelles et je ne regarde pas les sondages non plus.»

«Je ne suis pas surprise, car, dans tous les comtés où j’ai été, ç’a été des comtés chauds. Je ne regarde jamais les sondages pour la simple et bonne raison que les sondeurs ont des chiffres X mais quand tu te promènes sur le terrain, tu vois la réaction des gens vis-à-vis toi», a-t-elle confié.

Mme Boucher affronte dans son comté l’ex-député provincial Raymond Bernier, qui tente sa chance aux élections fédérales comme indépendant puisque sa candidature n’a pas été retenu par les libéraux fédéraux.

Diviser le vote

Plusieurs estiment que la candidature de M. Bernier comme indépendant aura pour effet de diviser le vote, ce qui permettrait au Bloc québécois, représenté par Caroline Desbiens, de se faufiler la première à la ligne d’arrivée.

C’est finalement Manon Fortin, qui a fait campagne pour le Parti libéral du Canada dans cette circonscription qui a été soumise à un redécoupage de la carte électorale en 2013. Le défunt Michel Guimond du Bloc québécois a représenté la circonscription Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord de 2006 à 2011 où il a été emporté par la vague orange, tout comme Sylvie Boucher qui était alors députée sous le gouvernement de Stephen Harper dans Beauport-Limoilou, avant le redécoupage de la carte.

Après avoir été élue, en 2006 et en 2008, Mme Boucher avait été défaite en 2011 puis réélue en 2015 avec 33,5% des voix devant Jean-Roger Vigneau du PLC, Sébastien Dufour du Bloc québécois (19,1%) et Jonathan Tremblay du Nouveau Parti démocratique (18,4%).

Satisfaite de sa campagne

Mme Boucher s’estime satisfaite de la campagne qu’elle a menée depuis le déclenchement des élections.

«Je suis allée partout. J’ai quand même un grand territoire. Je suis très satisfaite parce que j’ai mené une campagne positive», a-t-elle ajouté.

Dans le cabinet fantôme d’Andrew Scheer, Mme Boucher était responsable du développement économique des milieux ruraux, un enjeu qui lui tient à cœur et qu’elle a su mettre de l’avant tout au long de la campagne.

«Il faut redonner à la ruralité ses lettres de noblesse. (...) On ne réalise pas que c’est la ruralité qui nourrit les grandes villes et non le contraire», a-t-elle affirmé.

«Il faut trouver des solutions positives pour les développer et c’est ce que j’ai essayé de faire.»