Lettre à une fille qui perd son temps

Je lis ce matin dans ton Courrier la peine exprimée par « Anonyme » qui était tombée amoureuse d’un homme marié qui avait quitté sa femme pour elle, mais qui du jour au lendemain un an plus tard, est retournée vivre avec son ex. Trois mois après, la pauvre fille pleurait encore comme au premier jour de la rupture et continuait à perdre son temps à chercher les raisons qui avaient pu mener cet homme à cesser aussi subitement de l’aimer. Elle se tient elle-même responsable de cet échec et refuse d’envisager que c’est peut-être lui qui n’était pas à la hauteur.

Tu as eu raison de lui dire que c’est sur elle-même qu’elle devrait mettre désormais ses énergies pour se reconstruire, et qu’elle devrait cesser cette ridicule tentative de démolition de ce qu’elle est. J’étais dans une situation similaire il y a cinq ans, et rien ne me permettait de croire que j’allais m’en sortir gagnante.

Je croyais que celui qui m’avait quittée pour retourner avec sa femme après seulement quatre mois de vie de couple, était l’homme parfait, et que c’était moi qui n’étais pas à la hauteur de ses attentes. Je pleurais encore six mois plus tard, quand une connaissance m’a appris que cet homme avait fait la même chose à deux autres filles, toujours pour retourner avec sa femme, sans plus d’explications qu’un laconique « Je t’aime plus ».

Ça m’a gelé sur place d’apprendre ça. Je me ruinais la vie pour un mec qui ne le méritait pas. J’ai alors commencé à lire sur la dépendance amoureuse pour comprendre que ce que j’aimais avant tout, c’était l’idée d’être en amour, à n’importe quel prix. J’ai fait une thérapie. Cinq ans plus tard je suis en couple avec un homme sincère de qui j’attends un enfant. Je souhaite à cette femme de se mettre à travailler pour elle-même à partir d’aujourd’hui, car c’est la seule façon de se donner à soi-même ce qu’on mérite vraiment.

Rosie

Malheureusement, personne n’est à l’abri de croiser sur sa route quelqu’un de malhonnête. Sauf qu’il est essentiel quand on se fait prendre au piège, de ne pas perdre ses énergies à s’imputer la totale responsabilité de l’abandon vécu. Il faut bien sûr prendre le temps de soigner sa plaie, mais surtout le faire en se donnant le maximum de chances de mieux rebondir ensuite pour être capable d’aimer en faisant de meilleurs choix. Quand on ne veut pas se laisser mener par la vie, il importe de savoir ce dont on a vraiment envie pour soi-même. Et on ne peut y arriver que par une meilleure connaissance de soi.