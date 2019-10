L’Halloween à Mascouche et Terrebonne

Dans la MRC des Moulins, soit à Mascouche et à Terrebonne, on aime bien fêter l’Halloween. Contrairement à d’autres destinations, on mise davantage sur le mystère ou sur une ambiance amusante que sur l’horreur extrême.

S’il y a tout de même un jeu d’évasion pour les plus téméraires, dans l’ensemble, on y va pour avoir juste un peu peur, ce qui convient mieux aux enfants et à ceux qui le sont restés.

Le Festival Frissons

Au parc du Grand-Coteau à Mascouche, on croise des squelettes géants illuminés et des clowns vampires. Aux abords du chemin erre le vampire de Mortscouche. Jeux, spectacle feu et lumière ainsi que parcours lumineux créent une atmosphère festive.

La tournée nous amène au cimetière où se trouve une gardienne exécrable. Au cabinet des curiosités, on découvre des boîtes à surprise combinant illusions et expériences scientifiques.

Photo courtoisie, Ville de Mascouche

D’autres attraits

Aussi à Mascouche, soit au Jardin Moore, la sorcière Tikipik convie les enfants à décorer une citrouille et à assister à son spectacle. Bonbons et potion magique pour tous.

Il faut réserver. Plusieurs maisons sont décorées dans le cadre d’un concours. L’an dernier, 22 ont été inscrites. Une carte les localisant est censée être publiée le 28 octobre dans le site web fantomedumanoir.ca.

Photo courtoisie, Jardin Moore

Les morts nous ont conté

C’est le titre du circuit théâtral de l’Île-des-Moulins, dans le Vieux-Terrebonne, approprié pour les plus de 16 ans.

En compagnie d’un guide aux allures d’antan, on rencontre les fantômes de personnages ayant marqué l’histoire de la région.

Photo courtoisie, Île-des-Moulins

On apprend qu’il y a eu autrefois un massacre dans la région. Quand le soleil se couche, les âmes du bureau seigneurial reprennent vie pour crier ce qui s’est passé.

Le tour a lieu deux fois par soir.

► En bref

Festival Frissons : 25 et 26 octobre

Jardin des citrouilles : 26 et 27 octobre

Circuit théâtral de l’Île-des-Moulins en soirée (20 $) : 24, 25, 26 octobre et 1er novembre

terrebonnemascouche.com

D’autres idées pour le week-end

Le Calvaire d’Oka

Malgré son altitude modeste de 220 mètres, la colline d’Oka dans le parc national vaut l’ascension pour le point de vue. Départ au stationnement de l’Orée.

sepaq.com

Au Sommet Morin-Heights

Le Festival des couleurs se poursuit les week-ends jusqu’au 27 octobre. Remontée mécanique. Parcours dans les arbres Acro-Nature, même à partir de 6 ans.

sommets.com

Le mont Sourire

Sur cette montagne de Saint-Donat se trouve un belvédère avec vue sur le lac Ouareau, à moins d’un kilomètre. On peut se rendre jusqu’au Mont-Garceau.

tourismesaint-donat.com