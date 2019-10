« Oups ! » : Quoi faire après une erreur au travail ?

Charlotte Mercille – 37e AVENUE

L’erreur est humaine ! Voici comment réparer les pots cassés et surmonter avec autant de grâce que possible ce moment difficile.

Qui n’a jamais commis une gaffe au bureau ? Aucun employé n’est infaillible, mais celui qui se démarque est celui qui sait corriger le tir tout en efficacité et en diplomatie.

Éviter de faire l’autruche

La première étape lorsqu’on commet une erreur est souvent la plus négligée : prendre conscience de la bévue. « Il faut comprendre l’origine de l’erreur, que ce soit un manque de formation, une erreur d’inattention ou un manque de clarté dans les instructions », recommande Vicky Hamel, conseillère en ressources humaines agréée et agente de gestion du personnel au Centre de recherche du CHUM.

Il faut ensuite jouer la carte de la franchise avec son supérieur. « C’est important d’être transparent. Une bévue cause du stress, mais cacher l’erreur ne fera qu’envenimer les choses », dit Vicky Hamel. « Surtout que si l’erreur arrive souvent, il se peut que celle-ci provienne des processus en place. En entreprise, 90 % des problèmes ne viennent pas des employés, mais bien des processus. En signalant l’écart, on offre la possibilité à l’équipe d’innover », note-t-elle.

S’excuser

Un patron à qui on offre un mea culpa bien préparé, enrichi des causes de la bévue, sera plus enclin à aider le subordonné fautif. « L’employeur veut avant tout être rassuré. Il désire connaître les correctifs à apporter pour qu’une telle situation ne se reproduise plus et voir que l’employé apprend », indique Catherine Émond, coach d’affaires et consultante en ressources humaines chez Go RH. « Le plus grand défi est de se montrer vulnérable devant son supérieur : reconnaître avoir fait une erreur et articuler ce qu’on en a retenu. »

Passer en mode solution

L’employé fautif doit aussi se tourner vers l’avenir. « On doit passer en mode solution. Après tout, le bambin qui apprend à marcher tombe souvent. Sur le marché du travail, on voit des employés qui commettent toujours les mêmes erreurs. Ceux-ci n’ont pour la plupart pas pris la responsabilité de leurs actions. L’employé lucide tente plutôt de retirer quelque chose de l’expérience négative et d’appliquer cette leçon », explique Catherine Émond.

Faire le bilan, puis lâcher prise

Dans un nouvel emploi, les erreurs sont naturellement plus fréquentes, d’où l’importance d’être bienveillant envers soi-même et de solliciter plus souvent la rétroaction d’un mentor ou d’un collègue plus expérimenté. Vicky Hamel propose d’instaurer des contrôles de qualité, en équipe ou par soi-même : « on peut préparer un formulaire avec toutes les étapes d’un projet plus corsé et cocher systématiquement les étapes, pour s’assurer que tout a été fait ».

L’erreur n’est donc pas toujours nuisible. Au contraire, « il faut laisser place aux accidents. Sans eux, peut-être que le téléphone ne serait pas inventé ! L’employeur sensé donnera l’espace aux essais et erreurs pour générer de l’innovation et éduquer son équipe, parce que les erreurs, on en fait tout le temps, en tout temps », affirme Catherine Émond.