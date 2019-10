Parents-Secours renaît depuis le drame de Granby

Dans les semaines qui ont suivi le décès tragique de la fillette de sept ans qui aurait été martyrisée par son père et sa belle-mère, l’organisme Parents-Secours a reçu des centaines de courriels de parents souhaitant installer l’affiche rouge et blanche à une fenêtre de leur résidence, selon le DG de l’organisme Pierre Chalifoux.

Beaucoup de parents ont alors constaté qu’il n’y avait pas de comité pour chapeauter Parents-Secours dans leur secteur, et les plus motivés ont décidé de remettre les structures en place.

« Je prends ma retraite en décembre, ça va faire 10 ans que je suis là, et c’est la première fois qu’il y a eu une hausse aussi marquée que ça », dit M. Chalifoux.

Selon lui, plusieurs parents se sont sentis démunis devant la mort de la jeune fille qui avait sonné chez des voisins en pleine nuit et qui fouillait parfois dans les poubelles pour manger.

Ces adultes ont voulu passer à l’action, ce qui explique que six mois plus tard, plus d’une douzaine de nouveaux comités locaux sont en recrutement de foyers-refuges. L’organisme est présent dans un total de 121 villes ou arrondissements au Québec.