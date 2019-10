Pool NFL: six choix pour prendre des risques

Au moment où la mi-saison de la NFL approche, il est temps pour certains poolers d’innover et de prendre des risques. Voici six joueurs sur une lancée à aller chercher pour la huitième semaine du calendrier régulier.

-Chase Edmonds, porteur de ballon (disponible dans 52% des ligues Yahoo!)

AFP

Le demi offensif des Cardinals de l’Arizona est un peu sorti de nulle part lors de la septième semaine d’activités. Face aux Giants de New York, le joueur de 23 ans a porté le ballon 27 fois pour un total de 126 verges. Il a également puni les Giants avec trois touchés. Edmonds doit prouver qu’il n’est pas l’homme d’un seul match, puisque sa performance était plutôt inhabituelle.

-Chiefs de Kansas City, défensive (disponible dans 72% des ligues Yahoo!)

AFP

Les Chiefs formaient l’équipe à avoir dans son pool lors de la septième semaine d’activités. Face aux Broncos de Denver, l’unité défensive a réalisé pas moins de neuf sacs du quart et laissé des miettes à l’attaque (six points). Le défi sera grand cependant face aux Packers de Green Bay, puisque l’attaque (lire Aaron Rodgers) livre d’excellentes performances depuis quelque temps.

-Latavius Murray, porteur de ballon (disponible dans 25% des ligues Yahoo!)

AFP

Après un début de saison discret où il n’avait récolté que 138 verges par la course en six matchs, Latavius Murray a explosé pour 119 verges en pareilles circonstances, dimanche. Il s’est aussi rendu dans la zone des buts pour deux majeurs. Le porteur de ballon des Saints de La Nouvelle-Orléans a enfin obtenu la confiance de ses entraîneurs, lui qui en est à sa première campagne avec l’équipe.

-Kenny Stills, receveur de passes (disponible dans 88% des ligues Yahoo!)

AFP

Avec Will Fuller écarté pour plusieurs semaines, Kenny Stills a bien répondu en recevant des passes pour des gains de 105 verges. En plus, Stills et ses Texans de Houston affronteront les Raiders d’Oakland, qui connaissent des hauts et des bas dernièrement. C’est l’occasion pour Stills de prouver sa valeur, lui qui est généralement le troisième receveur des Texans, derrière Fuller et DeAndre Hopkins.

-Kirk Cousins, quart-arrière (disponible dans 37% des ligues Yahoo!)

AFP

Le pivot des Vikings du Minnesota vogue sur une bonne séquence depuis trois rencontres. Cousins a lancé pour plus de 300 verges lors de celle-ci, les Vikings remportant ces matchs. Cousins pourrait connaître une autre performance semblable jeudi face aux Redskins de Washington, qui présentent une fiche de 1-6 cette saison.

-Zach Pascal, receveur de passes (disponible dans 99% des ligues Yahoo!)

AFP

Dimanche, Zach Pascal a connu le meilleur match de sa jeune carrière avec deux touchés et 106 verges par la passe. Il agit aussi à titre de retourneur de bottés pour les Colts d’Indianapolis et a franchi 66 verges face aux Texans. Avec ses six attrapés, Pascal ne reçoit pas beaucoup de passes, mais est très efficace sur les plus longs jeux. Un ajout qui pourrait surprendre vos camarades de pool, mais qui pourrait être payant.