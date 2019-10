La balance du pouvoir au NPD

Jagmeet Singh peut se consoler en s’accrochant à la balance du pouvoir, mais la vague orange de 2011 n’est plus qu’un lointain souvenir au Québec.

«On est dans une situation de balance de pouvoir. Ça va donner de l’influence aux néo-démocrates au parlement. On va pouvoir négocier, aller chercher des choses pour les gens en environnement, en logement social, en transport en commun», a lancé Alexandre Boulerice, le lieutenant du NPD au Québec, réélu dans la circonscription de Rosemont-La Petite-Patrie, à Montréal.

M. Boulerice estime que le turban de M. Singh a pu lui nuire au Québec. «Avoir [un chef] qui a des signes religieux dans le cadre d’un débat sur la laïcité ce n’est pas nécessairement le meilleur timing au monde, mais on vu qu’en cours de campagne les gens changeaient d’avis et étaient beaucoup plus ouverts», a-t-il affirmé.

Mince consolation

Le sauvetage du soldat Boulerice est toutefois une bien mince consolation pour un parti qui a fait élire 59 députés avec 42,9 % des voix en 2011. En 2015, leur caucus québécois avait 16 élus. Au moment d’écrire ses lignes, M. Boulerice était le dernier représentant du parti de gauche dans la province, mais le NPD détenait la balance du pouvoir au Canada.

Les néo-démocrates sècheront leurs larmes en se disant qu’ils ont évité la catastrophe. Cet été, des sondages Léger plaçaient au Québec le NPD à 8 % des intentions de vote dans les sondages, derrière les Verts. Au Canada, mêmes nuages gris : on leur prédisait un résultat de misère avec un maigre 11 %, encore une fois derrière le Parti vert.

Pertes importantes

M. Singh a réussi à relever le nez de l’avion à la toute dernière minute. Mais les pertes sont importantes au Québec.

Le départ de Roméo Saganash, réélu en 2015, a laissé un trou dans la circonscription d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, où le NPD s’est fait éclipser. À Rimouski, Guy Caron a mordu la poussière. La néo-démocrate Karine Trudel est également tombée dans Jonquière. Le cinéaste Hugo Latulippe n’a pas pu récupérer Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup. Nimâ Machouf était troisième dans Laurier Sainte-Marie.

Après deux mandats, Pierre-Luc Dusseault dans une chaude lutte à Sherbrooke.

Dans Berthier-Maskinongé, Ruth Ellen Brosseau tirait de l’arrière. Mme Brosseau avait fait les manchettes après son élection-surprise en 2011 après avoir été élue dans son comté sans jamais y avoir mis les pieds. Elle s’est depuis transformée en travailleuse acharnée et populaire et en vedette locale.

Dans le reste du pays, le NPD a également perdu des plumes. Après 103 élus en 2011, 44 en 2015, le caucus néo-démocrate sera formé d’environ 25 députés. Mais ils seraient assez nombreux pour soutenir le gouvernement Trudeau.