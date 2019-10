5 habitudes de millionnaires

Il y a près de 47 millions de millionnaires dans le monde. Ceux qui font partie de ce club sélect auraient en commun quelques habitudes. Un auteur américain qui est lui-même devenu millionnaire a tiré les conclusions suivantes après avoir interviewé près de 150 des super riches.

Les millionnaires épargnent un bon morceau de leurs revenus

Bien sûr, les aspirants millionnaires ont des revenus conséquents, mais ce n’est pas la seule flèche à leur arc. Ils sont aussi des épargnants responsables.

D’après l’expert, les millionnaires épargneraient entre 20 et 25% de leurs revenus. De fait, ils savent utiliser cette arme à leur avantage et ne pas dilapider leur fortune en pensant à l’avenir.

Ils font des investissements simples

On pourrait croire que les plus riches se fondent sur des stratégies ultra-compliquées d’investissement et qu’ils ont accès à des secrets que nous ne saurions pas.

En réalité, ils seraient plutôt amenés à se coller aux classiques lorsqu’ils investissent, comme l’immobilier ou les fonds indiciels.

Ils prennent leur temps et ne font pas d’erreurs

Contrairement aux contes de fées modernes qui nous font miroiter des fortunes rapides, la plupart des millionnaires construisent leur patrimoine lentement et prennent leur temps pour assurer leurs arrières.

Éventuellement, les gains s’accumulent, les épargnes portent leurs fruits et les investissements rapportent.

Ils travaillent plus que la normale

Le traditionnel neuf à cinq n’est pas toujours suffisant pour les millionnaires. Ils sont plutôt amenés à travailler de longues heures afin de grimper dans la hiérarchie et prendre en charge de gros mandats.

Malheureusement, ce train de vie peut avoir des conséquences néfastes sur la vie familiale et sociale. Cela peut peser sur le quotidien même si certains tentent de rattraper le temps perdu une fois devenus riches.

Ils ont plusieurs sources de revenus

En plus de leur salaire principal, les millionnaires diversifient leurs sources de revenus. Ces dernières peuvent provenir de dividendes sur des actions boursières, d’immobilier ou d’autres activités qui leur permettent d’avoir un supplément de fonds pour couvrir certaines dépenses.

Plus le temps avance, plus ils tendent à développer leurs sources de revenus. Au final, c’est un choix qui rapporte.

En fin de compte, devenir millionnaire serait surtout une affaire de patience et de précaution.