LAVOIE, André



À Verdun, le 15 octobre 2019, est décédé André Lavoie, époux de Lise Farand Lavoie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Nathalie, sa soeur Lorraine (François), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 25 octobre de 9h à 12h et une liturgie de la Parole sera célébrée à 12h à laLAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'ÉGLISE, VERDUN