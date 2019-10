LAPLANTE, Françoise



Le 18 octobre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Françoise Laplante, épouse de monsieur Jean-Claude Perreault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Nathalie (François), Caroline (André), Renaud (Dominique), ses petits-enfants, Raphaël, Thierry, Maxence, Margaux, Emmie, Cédric et Justine, ainsi que le père de ses 3 enfants, Philippe Héroux (Ghislaine). Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, Jacqueline (André), Michel (Colette), Daniel (Gisèle), Marie-Josée (Michel), ses belles-soeurs, Francine Perreault et Gisèle Cloutier, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 26 octobre 2019 dès 10h. Une liturgie de la Parole suivra à 14h en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire Québec.