BOISVERT, Monique



Entourée de l'amour des siens, le 16 octobre, à l'âge de 56 ans, est décédée Monique Boisvert, conjointe de Mario Lambert. Elle était la fille de feu Simone Bédard et de feu Laurent Boisvert. Elle demeurait à Montréal.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses quatre frères: Jacques (Jocelyne), Guy (Edith), Louis et Gilles (Diane), ainsi que son filleul Éric (Hélène) et leurs 3 enfants Marine, Romain et Florian, sa nièce Lauréanne et son neveu Kévin. Elle laisse également dans le deuil de nombreux parents, amis et amies.Remerciements à toute l'équipe en oncologie de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour les bons soins.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Magnus Poirier, 6825, rue Sherbrooke Est, Montréal (Qc) H1N 1C7, le jeudi 24 octobre de 13h à 17h et de 18h à 21h.