GIGUÈRE, Jean-Pierre



À Longueuil, le 18 octobre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Jean-Pierre Giguère, époux de Mme Hélène Cloutier, résidant à Boucherville.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Joanne (Jean), Jean-François et Noémi, ses petits-enfants Félix, Émile, feu Albert et Alice, ses soeurs Colette, Françoise et Raymonde, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.Exposé le jeudi 24 octobre de 14h à 17h et 19h à 21h et le vendredi 25 octobre de 9h à 10h45 au :J.A. LARIN & FILS317, RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC(450) 373-3636 www.jalarin.comLes funérailles suivront à 11h en l'église Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile, 11, rue de l'Église suite 128, Salaberry-de-Valleyfield.