GAMACHE BLAIS, Géraldine



À Ste-Adèle, le jeudi 17 octobre 2019 est décédée, à l'âge de 91 ans et 11 mois, Géraldine Gamache, épouse de feu Jean-Paul Blais.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Lewis) et Sylvain (Maryse), ses petits-enfants Mélanie, Catherine, Julien et Myriam, ses arrière-petits-enfants Kalyane et Léa ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :les jeudi et vendredi 24 et 25 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que samedi matin dès 10h.Les funérailles seront célébrées le samedi 26 octobre 2019, à 14h en l'église St-Gilbert située au 5420, rue Angevin à Saint-Léonard et de là au cimetière Le Repos St-François D'Assise.