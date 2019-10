Au doigt et à l’œil

Ça y est, votre dévolu a été jeté et vous ne pouvez désormais plus rouspéter, chialer, clabauder ou japper, parce que ce gouvernement, c’est votre choix. Rien de plus faux.

Je dirais même, au contraire, que si ceux pour lesquels vous avez voté sont maintenant au pouvoir, il faut les traquer, les talonner tant qu’ils ne réaliseront pas ce qu’ils ont promis.

S’il est une chose qui ne cesse de grandir et qui doit arrêter, ce sont ces promesses électorales qui sont maintenant considérées comme des jokes avant même qu’elles soient publiées.

Ce n’est pas rien. C’est à coups de milliards et ça crée des attentes qui ne seront jamais assouvies chez des gens qui sont tristement dans le besoin.

La farce a assez duré et, dorénavant, il faut dénoncer et même manifester avec véhémence si un gouvernement ne s’applique pas à mettre en route ce à quoi il s’est engagé pour se faire élire.

VIGILANCE

Voilà deux fois consécutives que j’aborde le sujet des promesses non tenues et ce n’est pas un hasard.

Depuis une dizaine d’années surtout, il se creuse une brèche importante et grave dans notre boiteux système démocratique.

On ment sans vergogne et c’est devenu banal.

Dans le même sens, c’est de nous prendre pour des crétins en croyant que nous allons tout gober sachant qu’il nous est impossible de vérifier la faisabilité de ces promesses.

Il ne faut pas tous devenir des Donald Trump et ses anophtalmes disciples.

