Ça promet comme la 1re ronde

Dimanche, l’Union a remporté le premier match éliminatoire de son histoire, une rencontre drôlement divertissante contre les Red Bulls de New York. Et c’est un mal-aimé qui est sur sa sortie, Marco Fabian, qui a marqué le but qui a fait la différence à la toute fin de la première période de prolongation.

Atlanta est certes dominant au Mercedes-Benz Stadium où il a remporté une courte victoire de 1 à 0 contre la Nouvelle-Angleterre samedi, mais l’Union a tout de même tiré son épingle du jeu contre l’équipe de Frank de Boer cette saison avec une victoire de 3 à 1 lors de la dernière rencontre à Philadelphie et un match nul de 1 à 1 à Atlanta.

Fafa Picault sera l’homme à surveiller pour l’Union qui compte aussi sur l’efficace et dangereux Kacper Przybylko en attaque. Chez les Géorgiens, il faudra montrer plus d’aplomb que contre les Revs. Atlanta a joué un match qui manquait un peu de mordant samedi, mais a au moins eu une journée de repos de plus que l’Union qui a aussi joué 30 minutes de plus, il ne faut pas l’oublier.

Josef Martinez et Pity Martinez se sont montrés un peu timides samedi, mais Hector Villalba a complètement changé l’allure du match quand il a fait son entrée. Atlanta risque toutefois d’avoir un trou en défense centrale. Michael Parkhurts a quitté la rencontre de samedi en raison d’une luxation de l’épaule, lui qui remplaçait déjà Miles Robinson, blessé.

Cet affrontement possède un côté énigmatique même si dans la perception, Atlanta semble largement favori. Après tout, Philly n’a amassé que trois points de moins qu’Atlanta cette saison et n’a aucune raison d’avoir de complexes malgré ce que tous les observateurs peuvent penser. On risque d’assister à une rencontre plus serrée qu’on pourrait l’anticiper.

Prédiction : Victoire d’Atlanta