Délais judiciaires: pas de procès pour un meurtrier allégué, confirme la Cour d’appel

Le Montréalais d’origine sri-lankaise accusé d’avoir égorgé sa femme avant de s’en sortir en raison des longs délais judiciaires n’aura finalement pas de procès, vient de trancher le plus haut tribunal du Québec.

« La cour rejette l’appel [de la Couronne] », peut-on lire dans la décision de 69 pages rendue ce mardi.

Sivaloganathan Thanabalasingham, un réfugié sri-lankais de 34 ans, était accusé du meurtre de son épouse Anuja Baskaran, survenu en août 2012. Il risquait la prison à vie, sans possibilité de libération avant une période allant de 10 à 25 ans.

Sauf que son dossier a traîné pendant des années. Et quand la Cour suprême a imposé un temps d’attente limite avant qu’un accusé subisse son procès, le meurtrier allégué a sauté sur l’occasion.

En avril 2017, il a ainsi obtenu l’arrêt des procédures en raison des délais déraisonnables dans son dossier. Il s’agissait du premier accusé de meurtre au Québec bénéficiant de cette mesure, ce qui avait créé un tollé auprès de la population.

Déportation

Ses déclarations, lors d’un passage devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, ne l’avaient d’ailleurs pas aidé à s’attirer la sympathie du public.

«C’est arrivé une fois d’être violent, c’est correct, avait-il dit en plaidant que sa femme le ‘provoquait’. Ce n’est pas tous les jours et avec tout le monde. C’était à cause d’une personne et cette personne n’est plus là. »

Thanabalasingham avait depuis été déporté vers son pays natal. Sauf que la Couronne n’en démordait pas, elle voulait la tenue d’un procès. Et ce, même si les chances d’extrader le meurtrier allégué au Canada étaient très minces.

La Cour d’appel du Québec avait toutefois débouté la poursuite une première fois, justement parce que la demande était théorique puisqu’il n’y a pas de traité d’extradition entre le Canada et le Sri Lanka.

Le dossier s’était rendu en Cour suprême, qui a renvoyé le dossier en appel.

Dans une décision majoritaire rendue ce mardi, un panel de cinq juges a à nouveau mis fin au dossier. Deux juges dissidents étaient toutefois de l’avis contraire. Si ce n’était que d’eux, Thanabalasingham aurait eu un nouveau procès « s’il franchit à nouveau les frontières du Canada ».