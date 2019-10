Démocrates et destitution: reculer pour mieux sauter?

L'enquête démocrate liée à la procédure de destitution se déroule à un rythme accéléré. Certains observateurs et stratèges croient qu'on avance trop rapidement.

Lorsque j'avance que la procédure actuelle se déroule rapidement, je m'appuie sur des comparaisons avec les procédures pour les cas de Richard Nixon et de Bill Clinton. Dans le cas de Trump, on pense déjà à formuler les articles qu’on soumettra au vote de la chambre, alors que Nancy Pelosi a annoncé le début de l’enquête il y a un mois à peine.

Si nous comparons d’abord avec le cas de Nixon, il s’est écoulé un an et demi entre le cambriolage du Watergate en 1972 et le déclenchement de l’enquête en 1974. Richard Nixon ne quittera ses fonctions que six mois plus tard.

En ce qui concerne Bill Clinton, il s’est écoulé neuf mois entre un reportage du Washington Post sur l’aventure du président et le début de l’enquête de la Chambre.

Pourquoi insister sur les délais lorsque plusieurs croient déjà que Trump est coupable et qu’on a assez attendu? Ne répète-t-on pas que cette administration est la plus corrompue de l’histoire et que déjà à l’étape du rapport de Robert Mueller il était clair que Donald Trump faisait obstruction à la justice?

Les démocrates se doivent d’être particulièrement prudents et de limiter les erreurs de parcours. Aucune place pour des erreurs dans un processus qui aura assurément des retombées sur l’élection de 2020. Si un peu plus de 50% des Américains jugent la procédure pertinente et souhaitable, on aurait vite fait de décrocher si le dossier soumis aux représentants en prévision du vote était mal ficelé.

Il n’y a pas de réelle urgence à clore tout de suite la phase de l’enquête. Des témoins clés sont toujours attendus et on avance régulièrement que les témoignages entendus à l’abri des caméras et des journalistes mènent à de nouvelles pistes et à de nouvelles preuves.

Je crois également que si l'on doit accuser Trump formellement, on devrait l’attaquer sur plusieurs fronts, pas uniquement sur le dossier ukrainien. Il serait plus sage d’exposer l’ensemble des manquements de son administration. Pourquoi ne pas blinder l’argumentaire en incluant l’obstruction à la justice, le non-respect de la clause des émoluments ou la fraude électorale? Je rappelle que son ancien avocat est derrière les barreaux et qu’il dit avoir enfreint la loi électorale à la demande de son ancien patron.

D’ici à l’élection, les démocrates n’ont qu’une seule chance de discréditer Donald Trump à l’aide de la procédure. Un échec ici aurait des retombées catastrophiques et pourrait conduire à la réélection de l’actuel président.

Non seulement il est sage de prendre plus de temps pour étoffer le dossier, mais cette période pourrait aussi être utilisée pour élargir les brèches perceptibles chez les républicains. Pas plus tard que la fin de semaine dernière, le sénateur Lindsey Graham se disait ouvert à revoir sa position si on lui apportait de nouvelles preuves. Plus le dossier contre Trump sera lourd et affligeant, meilleures seront les chances de voir des républicains le considérer comme un boulet.

Même dans un scénario idéal, les démocrates ne sont assurés de rien dans ce dossier. Raison de plus pour bien étudier toutes les options sur la table et ralentir la cadence. Parfois, il vaut mieux prendre un peu de recul pour mieux sauter.