Des champignons «magiques» pour le bois

«On est pour le moment dans l’expérimentation, on sait que ça fonctionne. On passe maintenant à la mise en place d’équipements, puis ultimement, l’objectif est de transférer à une entreprise intéressée», résume Marie-Pierre Dufresne, directrice de Biopterre, un centre collégial spécialisé en technologie, situé dans le Bas-Saint-Laurent.

«On le recycle. Lorsque la colle n’existe plus, on peut en faire des copeaux pour les chaufferies de biomasse. On travaille avec l’hôpital de La Pocatière et le Centre de développement bioalimentaire du Québec, car toutes les deux ont une chaufferie intéressante», ajoute pour sa part Solange Morneau, directrice de la Co-éco.