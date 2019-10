Doug Ford félicite Trudeau et les autres chefs fédéraux

Le premier ministre ontarien Doug Ford a félicité Justin Trudeau pour sa réélection au fédéral, bien que ce dernier l’ait ciblé dans la plupart de ses attaques durant la campagne électorale.

«Notre gouvernement est prêt à collaborer avec le premier ministre du Canada et avec tous les partis fédéraux pour améliorer les services publics et rendre la vie plus abordable et plus prospère pour les Ontariens et Ontariennes, et tous les Canadiens», a réagi M. Ford par communiqué mardi matin.

Le premier ministre conservateur de l’Ontario n’a pas mentionné nommément le leader du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, dans sa déclaration. Il s’est contenté d’indiquer qu’il était impatient d’œuvrer avec Ottawa sur des dossiers importants pour son gouvernement provincial.

«Nous avons hâte de travailler avec le gouvernement fédéral sur d'importantes priorités communes, notamment la construction d'infrastructures essentielles pour l'avenir, l'élimination des obstacles au commerce, un meilleur accès aux services de santé mentale et des investissements dans les soins de santé, l'éducation et les autres services publics essentiels», a-t-il énuméré.

M. Ford, qui conteste la tarification fédérale du carbone aux côtés de plusieurs autres leaders provinciaux conservateurs, s’est fait discret durant la campagne électorale. Il avait d’ailleurs décidé de suspendre les travaux à Queen’s Park, le temps que les chefs de partis fédéraux se disputent la faveur des électeurs.

La session législative ontarienne devait reprendre le 9 septembre, mais les élus ne retourneront finalement siéger à Toronto que lundi prochain.

Malgré ses tentatives de ne pas s’ingérer dans la campagne fédérale, le premier ministre Ford s’est retrouvé malgré lui au centre de bien des échanges de celle-ci. Les libéraux de Justin Trudeau ont saisi chaque occasion de faire un parallèle entre Andrew Scheer et Doug Ford, dont l’impopularité atteint des sommets en Ontario.

Le chef libéral a fait valoir à maintes reprises que les coupes budgétaires vues sous M. Ford auraient pu se concrétiser au fédéral, sous un gouvernement mené par M. Scheer.