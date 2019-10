Je sors, je reste

Coup de cœur :

Album

Wave - Patrick Watson

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-inteprète Patrick Watson lançait la semaine dernière un nouvel album intitulé «Wave», plus de quatre ans après la sortie de son dernier opus «Love Songs For Robots». Le musicien, devenu désormais une figure presque mythique de la métropole et de la scène indie, propose ici un disque tout en humilité et en profondeur, à travers lequel l’artiste retrouve des arrangements plus sobres et toujours très raffinés. Un album à prendre avec soi lors d’une marche de fin de soirée ou pour accompagner doucement un après-midi d’automne.

Disponible depuis le 18 octobre

Je sors :

Concert

London Haydn Quartet

Photo courtoisie

Le London Haydn Quartet présentera ce soir un concert attendu à la Salle Bourgie à travers lequel le répertoire classique sera à l’honneur, alors que des œuvres de Haydn, Mendelssohn et Weber seront au programme. Le clarinettiste Eric Hoeprich se joindra également au quatuor pour l’occasion.

Ce soir à 19h30 à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal, 1380 rue Sherbrooke Ouest

Spectacle

Orchestre21

Photo courtoisie

Dans le cadre de la série #Intersections, le Printemps numérique propose ce soir un spectacle où la musique se joindra à la technologie. Grâce à un partenariat avec un expert en génie logiciel, le chef d’orchestre portera une veste munie de capteurs de sorte à ce que sa gestuel en vienne à colorer en direct l’univers du concert, animé d’effets lumineux et de projections. Un panel sera également présenté au milieu de la soirée pour ouvrir le débat sur ces nouvelles formes de technologie.

Ce soir à partir de 17h au Théâtre Rialto, 5723 avenue du Parc

Documentaire

Les heures heureuses

Photo courtoisie

Dans le cadre du Festival du film Au Contraire, consacré entièrement à l’univers de la santé mentale, le documentaire «Les heures heureuses» sera présenté ce soir au Musée des beaux-arts de Montréal. La soirée sera également l’occasion de rendre hommage à une personnalité québécoise ayant contribué à une meilleure compréhension des enjeux reliés à la maladie mentale, le Dr André Delorme. Les profits de la soirée seront remis à la Société québécoise de la schizophrénie.

Ce soir dès 18h30 au Cinéma du Musée des beaux-arts de Montréal, 1379 rue Sherbrooke Ouest.

Contes

Tshakapesh et autres mythes innus

Photo courtoisie

Le conteur innu Charles Api Bellefleur sera exceptionnellement à Montréal pour y présenter un spectacle de contes innus, présenté en langue innue, à l’occasion du Festival interculturel du conte de Montréal. La poète Joséphine Bacon, également grande amie du conteur, se chargera d’en faire la traduction en temps réel pendant la soirée.

Ce soir à 19h30 au Petit Outremont, 1248 avenue Bernard Ouest

Cinéma

Dolemite Is My Name

Photo courtoisie

Réalisé par le cinéaste américain Craig Brewer, Le film «Dolemite Is My Name» raconte l’histoire de l’artiste Rudy Ray Moore qui, après avoir été renié par Hollywood, cherche à travailler à son compte sur le film de blaxploitation (un courant aux États-Unis cherchant à revaloriser l’image des Afro-Américains) intitulé «Dolemite», en 1975. Le film met notamment en vedette l’acteur Eddie Murphy.

Ce soir à 20h30 au Cinéma Moderne, 5150 boulevard Saint-Laurent

Je reste :

Livre

Les abysses

Photo courtoisie

Nouveau roman de l’auteur Biz, le livre «Les abysses» dresse le portrait de la relation trouble et forte entre Catherine, une jeune femme aux études, et son père, incarcéré dans la prison de Port-Cartier.

En librairie depuis le 3 octobre

Album

Pour déjouer l’ennui - Pierre Lapointe

Photo courtoisie

Nouvel album du célèbre auteur-compositeur-interprète québécois Pierre Lapointe, «Pour déjouer l’ennui» propose une longue balade de 12 chansons tout en chaleur et en simplicité.

Disponible depuis le 18 octobre

Web

Le bras de fer de Boris Johnson

Photo courtoisie

L’émission «C dans l’air» réunissait sur son plateau samedi dernier plusieurs experts pour discuter de la situation hautement tendue et radioactive dans laquelle se trouve le Royaume-Uni, alors que le pays pourrait sortir incessamment de l’Union européenne.

Disponible sur YouTube depuis le 19 octobre