La 5e édition de La Grande marche du Grand défi Pierre Lavoie a eu lieu sous le thème « L’activité physique, on y croit ». Organisé en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et grâce au partenariat de Rio Tinto et du gouvernement du Québec, l’événement a connu un immense succès alors que 101 municipalités de partout au Québec y ont participé. Photo Éric Carrière

À la ligne de départ, on apercevait Ricardo, Hadrien Parizeau, Ville de Montréal, Lynne Routhier, conjointe de Pierre Lavoie, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, Pierre Lavoie, Maxime Savignac, Rio Tinto, le Dr Louis Godin, président de la FMOQ, et Germain Thibault, cofondateur du Grand défi et directeur général. Photo Éric Carrière

Sur la scène du Quartier des spectacles, à Montréal, il y a eu plusieurs prestations musicales qui ont précédé le départ, dont celle de Brigitte Boisjoli. Photo Éric Carrière

Parmi les marcheurs, il y avait des gens de tous les horizons, dont Richard Martineau et Master Bougaricci, de l’émission Les Têtes enflées de QUB radio, et Sophie Durocher. Photo Éric Carrière

Sébastien Goulet, TVA Sports, un passionné de la marche, est entouré de Johanne Brisebois et la dynamique jeune Zoé Paquin. Photo Éric Carrière

L’objectif premier du Grand défi : créer une culture en santé préventive au Québec en amenant les gens à adopter de saines habitudes de vie. Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, est en compagnie de Pierre Lavoie et Germain Thibault, les cofondateurs du Grand défi Pierre Lavoie. Photo Éric Carrière

Les comédiens de la télésérie L’échappée, Zakary Lavigne et Marlyne Castonguay, sont en compagnie de Sylvie Pleau et Michel Fournier qui participent depuis plusieurs années à La Grande marche. Photo Éric Carrière

Julie Dupage est en compagnie du jeune comédien Elijah Patrice-Baudelot qui incarne le rôle d’Éliot, un jeune autiste, dans la série Alerte Amber. Photo Éric Carrière

C’était une sortie familiale pour la comédienne Fanny Rainville, qu’on aperçoit à l’extrême droite, en compagnie des membres de sa famille. Photo Éric Carrière

Ève-Marie Lortie, de Salut Bonjour Week-end, était en compagnie de Josée Lavigueur à la Grande marche de Québec. Photo Éric Carrière

Sur la photo, on aperçoit sur la scène le Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique et sous-ministre adjoint, ministère de la Santé et des Services sociaux. Photo Éric Carrière