La mairesse de Montréal bêle en plein conseil

La mairesse de Montréal Valérie Plante a imité le son d’un mouton en lançant un «bêêê» à une élue de l'opposition mardi lors d’une intervention au conseil municipal, pour défendre la liberté d’expression des élus de sa formation, Projet Montréal.

La mairesse Plante répondait à Chantal Rossi du parti Ensemble Montréal, qui lui a demandé mardi matin de condamner les propos tenus plus tôt ce mois-ci par Christine Gosselin, conseillère dans le district Vieux-Rosemont, qui avait remercié sur les réseaux sociaux la désobéissance civile de militants écologistes, après que des membres du groupe Extinction Rebellion eurent grimpé sur le pont Jacques-Cartier.

«Je ne sens absolument pas le besoin à ce moment-ci», a déclaré Mme Plante, qui s’était opposé à la désobéissance civile lors de ce coup d’éclat qui avait fait rager de nombreux automobilistes.

Valérie Plante a ajouté qu’elle n’entendait pas gérer son caucus en pleine séance du conseil municipal.

«Je pense que je comprends un peu ce qui se passe, parce que la logique de l’autre côté, on l’a vue avec l’ancien mandat : on avait un "one man show", c’était quelqu’un qui décidait, c’était un monsieur qui disait : "c’est de même que ça se passe", tout le monde suit, bêêê!», a lancé la mairesse, en référence à l'administration de son prédécesseur Denis Coderre, suscitant la risée de ses voisins de banquette.

«Moi je respecte que mes collègues aient des opinions», a-t-elle enchaîné.

D'autres élus ont, pour leur part, trouvé le commentaire de la mairesse moins drôle, lui reprochant des propos irrespectueux.

«En effet on a un devoir d’être exemplaire dans les propos qu’on utilise, surtout le langage parlementaire, et il faut éviter les attaques personnelles et donc malheureusement des sons d’animaux ne sont pas considérés comme étant parlementaires», a tranché Cathy Wong, présidente du conseil municipal, qui a récemment joint les rangs de Projet Montréal.