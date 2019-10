Le grand perdant

Or, le chef conservateur n’a pas été capable de profiter de la mauvaise posture de son adversaire.

Attendons-nous à une course au leadership chez les conservateurs...

Comme m’a dit un couple que j’ai croisé lors de la marche Pierre Lavoie, dimanche : « On n’aime pas Justin Trudeau, on le trouve vide, mais s’il faut choisir, on préfère un gouvernement libéral à un gouvernement conservateur... »