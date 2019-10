Le Vatican n’est pas en faillite, assure un cardinal proche du pape

Le cardinal hondurien Oscar Maradiaga, conseiller économique du pape François, a déclaré mardi qu’il était « faux » d’affirmer que le Vatican risquait de faire faillite, une thèse développée dans un livre-enquête sorti la veille en librairie.

« Dire que le Vatican risque la faillite est faux », a déclaré le prélat qui chapeaute un groupe restreint de six cardinaux conseillant le pape François sur les réformes économiques internes de la Curie (gouvernement du Vatican).

« Il me semble qu’une stratégie précise de discrédit est en cours », estime le cardinal Maradiaga, dans un entretien publié mardi par le quotidien italien La Repubblica.

« Ils veulent porter atteinte au pontificat: d’abord en dépeignant une Eglise composée majoritairement de pédophiles, maintenant en montrant une négligence économique. Mais il n’en est rien », a ajouté le prélat.

Ce proche du pape François était interrogé sur un livre du journaliste italien Gianluigi Nuzzi qui se prévaut de documents internes du Vatican.

Le journaliste s’est fait une spécialité des scandales financiers de l’Eglise, au point de se retrouver devant un tribunal du Vatican en 2016 pour avoir obtenu et publier des documents secrets du Saint-Siège (procès « Vatileaks 2 ») dans un livre sorti l’année précédente.

Dans son nouvel opus, intitulé « Jugement universel », le journaliste décortique un bilan financier 2018 dans le rouge et qui s’aggrave.

Il publie des grilles de comptes de l’Apsa, l’organisme qui gère les biens du Saint-Siège et donc l’essentiel du patrimoine immobilier appartenant au Vatican, faisant ressortir un déficit de 43,9 millions d’euros en 2018, contre un trou de 32 millions d’euros l’année précédente.

Le résultat opérationnel (qui fait la différence entre les dons et recettes d’un côté et les coûts du personnel de l’autre) ressort dans le rouge à près de 59 millions d’euros en 2018, tandis que le résultat financier est positif à près de 15 millions d’euros.

Le journaliste évoque notamment un patrimoine immobilier d’une valeur estimée à 2,7 milliards d’euros, mais qui est mal géré avec quelque 800 propriétés vides, 15% des 3200 biens loués mis à disposition gratuitement, d’autres à des prix d’ami.

Dans un rapport interne de conseillers du pape, cité dans le livre, on peut lire que « le déficit est récurrent et structurel » et qu’ » il a atteint des niveaux préoccupants, présentant le risque de conduire à la faillite en l’absence d’interventions urgentes ».