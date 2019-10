LNH: les déceptions de ce début de campagne

L’échantillon est mince en ce début de saison de la Ligue nationale de hockey, mais plusieurs joueurs devront en donner plus s’ils veulent rassurer leur formation respective. Voici cinq hockeyeurs qui déçoivent cette saison.

Shayne Gostisbehere, Flyers de Philadelphie

Après deux victoires pour amorcer le calendrier régulier, les Flyers de Philadelphie ont subi quatre revers consécutifs, séquence qu’ils ont toutefois freinée lundi. La production offensive du noyau de l’équipe est anormalement basse. Le défenseur Shayne Gostisbehere, autrefois marqueur de 65 points, n’en compte qu’un seul en sept rencontres. Les Flyers devraient sortir de leur torpeur lorsque l’arrière se réveillera.

Wayne Simmonds, Devils du New Jersey

Les Devils du New Jersey ont pris une chance cet été en offrant un contrat d’un an et de 5 millions $ au joueur autonome Wayne Simmonds. Avec un salaire comme le sien, une production d’un point en huit matchs est nettement insuffisante. Le joueur de 31 ans montre des signes de ralentissement depuis quelques saisons déjà.

Cory Schneider, Devils du New Jersey

Parlant des Devils, leur gardien partant Cory Schneider n’est pas rassurant du tout. Après avoir passé pratiquement un an sans victoire et récolté seulement six gains en 26 matchs la saison dernière, Schneider n’a aucun gain en quatre rencontres en 2019. Les Devils choisiront peut-être de se tourner davantage vers Mackenzie Blackwood, qui montre de belles choses à seulement 22 ans.

Joe Pavelski, Stars de Dallas

Marqueur de 60 points à répétition avec les Sharks de San Jose, Joe Pavelski semble éprouver de la difficulté à s’adapter à sa nouvelle équipe, les Stars de Dallas. L’Américain a inscrit trois points en 11 matchs pour les décevants Stars (3-7-1). L’ancien capitaine des Sharks a toutefois tendance à connaître de lents départs avant de se ressaisir.

Eric Staal, Wild du Minnesota

Avec un effectif vieillissant, le Wild du Minnesota est l’une des équipes les plus décevantes de ce début de saison. Eric Staal n’échappe pas à cette réalité, lui qui a inscrit deux mentions d’aide et maintenu un horrible différentiel de -9 en huit parties. Staal n’est pas le seul attaquant en difficulté, puisque trois défenseurs mènent la colonne des points chez le Wild.

Quelques mots sur le Canadien de Montréal

Offensivement, Tomas Tatar n’est pas une déception, puisqu’il compte sept points en neuf matchs. C’est plutôt son indiscipline qui inquiète et qui donne des occasions importantes aux adversaires du CH. Tatar cumule 12 minutes de punition cette saison, ayant dépassé la barre des 30 à deux reprises seulement en carrière.

Sinon, Paul Byron est invisible en ce début de campagne. Avec deux points, il est l’attaquant le moins productif du Tricolore. Le meilleur est à venir dans son cas.