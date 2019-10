Maripier Morin se met à nu

MONTRÉAL | Maripier Morin n’a peur de rien, même pas de participer à une compétition de fitness, de faire congeler ses ovules ou de se dandiner au poteau dans un bar de danseuses nues.

Photo Agence QMI, TOMA ICZKOVITS

Dans Mais pourquoi?, nouvelle série documentaire de la chaîne Z qui commencera le mercredi 30 octobre, à 21h, l’animatrice se frotte à des milieux et des thématiques qui l’effraient (le fitness, la parentalité, la nudité, l’argent, la religion et les jeux vidéo), en apprend les rudiments et les aspects cachés, et les expérimente pleinement, avec toute l’authenticité qu’on lui connaît.