Notre sondeur Léger a visé dans le mille

Les électeurs ont donné raison à la plupart des sondages lors du scrutin de lundi, mais c’est celui de Léger-Le Journal publié dimanche qui s’est le plus approché des résultats réels.

« Léger a été de loin le meilleur, le plus précis », constate Bryan Breguet du site d’analyse politique Too close to call.

Les firmes de sondage ont souvent fait sourciller les électeurs ces dernières années en raison d’étonnants écarts entre leurs prédictions et le vote réel.

Mais dans l’ensemble, c’est le scénario prévu qui s’est concrétisé lundi soir, à quelques points de pourcentage près.

Par exemple, la firme Léger avait prédit que les libéraux récolteraient 33 % du vote. C’est exactement ce qui s’est passé.

Reste que les sondeurs ont presque tous surestimé le vote néo-démocrate.

« Un écart de 1 ou 2 points, ça peut paraître faible, mais ça peut se traduire par une différence de cinq à 10 sièges », illustre M. Breguet.

Double fierté

« On a été les plus précis au Canada [...] Et de toute l’élection, on a été la seule firme québécoise à faire des sondages. C’est une double fierté », dit Jean-Marc Léger de la firme du même nom.

« C’est bon non seulement pour nous, mais aussi pour l’industrie », ajoute-t-il.

M. Léger explique cette bonne performance par son énorme panel web qui permet une grande précision. Il rappelle aussi que par le passé, Léger avait l’habitude de publier son dernier sondage le samedi avant l’élection.

Cette fois-ci, la firme a attendu au dimanche afin d’être le plus près possible du scrutin.

« Beaucoup d’électeurs se décident lors du dernier week-end. »

De plus, les élections fédérales sont en général plus faciles à prédire que celles du provincial, où de « gros échecs » de sondage ont eu lieu dans les 10 dernières années, rappelle M. Breguet.

Par exemple, au Québec, le gouvernement caquiste a été élu haut la main il y a un an, alors que les sondages avaient prédit une chaude lutte contre les libéraux.

Lors de l’élection de 2013 en Colombie-Britannique, les libéraux ont remporté le scrutin, alors que le NPD, donné pour favori dans les sondages, a mordu la poussière.

« Ma théorie, c’est qu’il y a davantage de sondeurs au fédéral et qu’ils sont plus expérimentés », suggère M. Breguet.

Un sondage juste