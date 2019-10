Trudeau sauve les meubles

Les résultats se sont aussi révélés décevants pour le Parti conservateur, d’autant plus qu’ils ont obtenu 230 000 voix de plus que les libéraux.

L’histoire se répète chez les Trudeau. Après avoir soulevé les foules et gagné l’élection de 1968 avec une forte majorité, Pierre Elliott Trudeau avait remporté à peine deux sièges de plus que le Parti progressiste-conservateur à l’élection suivante. Le fils, tout comme le père il y a 47 ans, dirigera un gouvernement minoritaire pour son second mandat.

Dans l’histoire du pays, le plus long gouvernement minoritaire ininterrompu a duré 937 jours (2 ans, 6 mois et 24 jours) en 2006, et le plus court, moins de six mois, en 1958.