HOULE GABOURY, Huguette



Au Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur de Terrebonne, le 16 octobre 2019, est décédée à l'âge de 77 ans, Mme Huguette Gaboury, épouse de M. René Houle, fille de feu Gabrielle Lefebvre et de feu Roland Gaboury, demeurant à Lanoraie, originaire de Trois-Rivières.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Marie-Andrée (Dany Perreault) et Marc-Alexandre (Marie-Hélène Beaulieu); ses petits-enfants : Marc-Antoine et Charles-Olivier Perreault, Vincent-Xavier, Nicolas et Livia Houle; ses soeurs, ses frères, ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Carmen Gaboury (Harry Murphy), Françoise Gaboury (feu Paul Bournival), Nicole Gaboury (Pierre Morrissette), Jacques Gaboury (Martine Auger), Jean Gaboury, René Gaboury, Line Gaboury (Normand McGuire); plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins et cousines des familles Gaboury et Houle; ainsi que de nombreux ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s au :TROIS-RIVIÈRES, QC G8Z 1V6le samedi 26 octobre à partir de 14h, suivi de la liturgie de la Parole à 17h au Mémorial du centre funéraire.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don au Regroupement québécois des maladies orphelines (RQMO) (110, avenue des Pins Ouest, Montréal, Qc, H2W 1R7).