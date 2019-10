En collaboration avec :

Amenés à la vie par Disney et le réalisateur visionnaire Jon Favreau, on retrouve ces personnages adorables d’une façon jamais vue auparavant.

Le scénario reste le même. Après avoir perdu son père Mufasa aux pattes de son oncle diabolique Scar, le jeune Simba se voit forcé à se sauver du Royaume qui lui est dû. Aidé de ses amis Timon et Pumba, le héros va tenter de reprendre son territoire et son titre souverain après une longue absence.

Voici 10 faits que vous ne saviez pas sur la nouvelle version du film Le Roi Lion :

1. Tout ce qu’on voit dans le film a été créé à l’ordinateur, à l’exception d’une seule image. En effet, le réalisateur a révélé cette image sur son compte Instagram en expliquant que c’était une photo originale prise lors d’un voyage en Afrique.

2. Le personnage de Rafiki est assez différent de celui dans le dessin animé. Étant un singe mandrill, son look photo-réaliste se prêtait moins à la personnalité excentrique de sa version précédente. Il est donc plus sérieux et sage, devenant une figure paternelle nous rappelant Mufasa pour Simba.

3. La chanson Spirit a été composée pour mettre en valeur le talent de Beyoncé, l’interprète de Nala. Les créateurs ont aussi ajouté la chanson He Lives In You tirée de la version de Broadway.

4. Deux des acteurs de la comédie musicale ont été recrutés pour le film de 2019. Shahadi Wright Joseph qui fait la voix de Nala jeune tenait également ce rôle sur Broadway. Quant à Florence Kasumba, la voix de Shenzi, elle jouait la hyène dans la version allemande de l’oeuvre.

5. Avec les moyens et la technologie d’aujourd’hui, l’équipe derrière Le Roi Lion a pu recréer un monde réaliste qui représente avec exactitude les animaux du continent africain. Les animateurs ont recréé à l’ordinateur 63 différentes espèces animales, totalisant 9063 personnages. Environ 600 millions de poils ont aussi été utilisés pour assurer un visuel réussi.

6. Dans la scène d’ouverture où Rafiki présente le petit Simba aux autres animaux, Jon Favreau voulait inclure un animal très important. On peut apercevoir un rhinocéros blanc du nord, une espèce qui est aujourd’hui éteinte à l’état sauvage. Le réalisateur espère avec cet ajout sensibiliser les gens face à l’extinction animale.

7. Les créateurs ont glissé un petit clin d’oeil provenant d’un autre oeuvre de Disney. Lors d’une scène où Timon et Pumba tentent de détourner l’attention des hyènes en leur offrant de la nourriture, le suricate offre le phacochère en encas et commence à chanter les premières lignes de Be Our Guest, le classique entendu dans Beauty and the Beast.

8. Le Roi Lion met en vedette deux acteurs du succès Black Panther issu du studio Marvel, soit Florence Kasumba qui joue Ayo, ainsi que John Khani, la voix de Rafiki, qui interprétait T’Chaka, le père de Black Panther. Aussi, le réalisateur du film joue Happy Hogan, en plus d’avoir signé la réalisation d’Iron Man et Iron Man 2.

9. Un seul acteur fessant partie de la distribution originale en 1994 a repris son rôle. On parle bien sûr de James Earl Jones qui retrouve le personnage de Mufasa. Sa voix étant si unique que Jon Favreau trouvait impensable de la remplacer.

10. Hans Zimmer, le compositeur musical de la version originale, a pu reprendre le travail là où il l’avait laissé. Par faute de moyen et de temps, la musique de la version originale provenait de banques de sons informatisées pour substituer certains instruments. Cette fois, la trame sonore bien connue est améliorée grâce à la présence d’un orchestre complet.

