HURTEAU FOURNIER, Muriel



À Cazaville, le dimanche 20 octobre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Muriel Hurteau née Fournier, épouse de feu Denis Hurteau.Elle laisse dans le deuil ses enfants René (Claudette Caza) et Lynn (Pierre Guindon), ses petits-enfants Sylvain (Sonia Bergeron), Annik (Sylvain Derepentigny), Yan et Adam, ses arrière-petits-enfants Daisy, Gwenaël et Maël, ses arrière-arrière-petits-enfants Ilyes et Souan, ses soeurs Marjorie (Égide Robidoux) et Rosetta ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 26 octobre 2019, de midi à 13h40, au salon funéraire1580 ROUTE 132SAINT-ANICET, QC450-264-5331Les funérailles auront lieu le samedi 26 octobre 2019, à 14h en l'église de Saint-Anicet. Inhumation au cimetière de Saint-Anicet.Des dons à la Fondation du Centre d'accueil de Ormstown seraient grandement appréciés par la famille.