LÉGER, Jeannette

Soeur Marie-Dominique, O.P.



À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 19 octobre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Soeur Jeannette Léger, O.P.Originaire de Scoudouc, Nouveau-Brunswick, elle était la fille de feu Denis Léger et de feu Rosalie Gallant.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse et les Soeurs de Sainte-Anne de la Maison mère, ses soeurs: Graziella (feu Lionel St-Pierre), Bernadette, Patricia (feu Lucien Lévesque), Denise (Philippe Boucher), ses frères: Azarias (feu Cécile Maynard), Roger et plusieurs neveux et nièces: Paulette, Robert, Cécile, feu Paul, Bernard, Jacqueline, Louis, Maria, Réginald, Denise, Yvon, Aurela, Pierre, Paul, Jean, Claire, Lise, Céline, Suzanne, Denis, Hubert, Louise, Lucie, Chantal, Claude, Daniel, Jean-Marc, Isabelle, Julie et Murielle.Elle sera exposée à la745, avenue Esther-Blondin(angle 18e Avenue et Provost, Lachine)le vendredi 25 octobre 2019. Le salon funéraire sera ouvert à compter de 10h. Les funérailles auront lieu le même jour en la chapelle de la Maison mère à 13h30.Son corps sera inhumé au cimetière Repos Saint-François d'Assise de Montréal au lot 430, station 12-A.Prière de ne pas envoyer de fleurs.