BRIDEAU, Thérèse

(née Bélanger)



Au Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), le 19 octobre 2019, est décédée à l'âge de 94 ans, madame Thérèse Bélanger, épouse de monsieur Rémy Brideau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Guy (Kimberley) et Renée; ses petites-filles Catherine (Cédric), Anne-Marie (Jocelyn) et Maryse (David); ses arrière-petits-enfants Tyler, Adrianna et Lydia ainsi que plusieurs parents et amis.Exposée ce samedi 26 octobre 2019 dès 11h30 à 14h30 auSuivront les funérailles à 15h en l'église Saint-Ambroise, située au 1215 rue Beaubien Est, H2S 1T8.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHUM ou à la Fondation des maladies du coeur et AVC.