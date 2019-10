THÉRIEN, Aimé



À Mirabel, le 11 octobre 2019, à l'âge de, est décédé M. Aimé Thérien, époux de feu Rachel Champagne.Il laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Martin Mainville), Micheline (Gabriel Labrèche), feu Francine (Normand Comeau), feu Robert (Lilianne Soulard) et Sylvain (Claudine Gagnon), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, sa soeur Léonne, son frère Guy, ses belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 29 octobre de 18h à 21h30 et le mercredi dès 9h au:ST-AUGUSTIN, MIRABEL450-473-5934Une réunion de prières aura lieu le mercredi 30 octobre à 10h30 au salon, suivie de l'inhumation au cimetière de St-Augustin.