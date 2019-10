BOISJOLY, Claire née Hétu



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Claire Hétu, décédée le 20 octobre 2019, à l'âge de 99 ans. Née à Lanoraie, elle fut l'épouse de feu Edouard J. Boisjoly, ex-officier de la Sûreté du Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Michel (Suzette Ratté), ses petits-fils Sébastian (Valérie) et Guillaume (Karine), ses arrière-petits-enfants Audrey-Claire et Alexandre, Mathis, Rémy, Ariane et Adam; sa soeur Aline, ses frères Paul-André et Jean-Claude ainsi que ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces et amis.La famille de Mme Boisjoly vous accueillera, le samedi 26 octobre à compter de 12h auwww.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée à la chapelle du centre funéraire, le samedi 26 octobre à 16h.