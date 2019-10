BISSONNETTE, Jean Gilles



À Montréal, le 16 octobre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé Jean Gilles Bissonnette, époux de Ghislaine Gagnon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Rossie), Lyne, Johane et Jean-Marc, ses petits-enfants Damien, Chloée, Valérie Noëlle, Jean-Michaël et Rosalie, sa soeur Lucie, ainsi que nombreux parents et amis.Il sera grandement regretté par la "Tite gang" de la pharmacie, par ses frères Chevaliers de Colomb et par ses amis de la chorale de l'église Saint-Joachim.Ses proches tiennent à remercier l'équipe du 16e Nord du CHUM.La famille recevra vos condoléances samedi le 9 novembre 2019, de 12h30 à 13h30, à l'église Saint-Joachim, 2, av. Sainte-Anne, Pointe-Claire, Qc, H9S 4P5, suivi des funérailles. La mise en terre suivra au Jardin du Souvenir, 400, boulevard Saint-Jean, Pointe-Claire.COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE